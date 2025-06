8 alimentos e bebidas para evitar no aeroporto e durante o voo

Viajar de avião envolve não apenas a escolha do destino, mas também atenção ao que se come antes e durante o voo. A pressurização da cabine, a baixa umidade e a redução de mobilidade são fatores que alteram a forma como o corpo lida com certos alimentos e bebidas. De acordo com especialistas consultados por VivaBem, algumas escolhas alimentares podem aumentar o desconforto, gerar mal-estar e até comprometer a saúde durante a viagem.

A seguir, veja quais alimentos evitar e saiba que são as melhores opções para levar na bagagem de mão.

1. Frituras e comidas muito gordurosas