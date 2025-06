Dieta bíblica mistura jejum e orações: 'Quem governa é o Espírito Santo'

Para Angelita, a obesidade é reflexo de desordens emocionais e espirituais e a falta de domínio próprio é a principal causa da compulsão alimentar.

"A obesidade nasce na alma e não na geladeira", afirmou. A teóloga defende, também, que a escolha dos alimentos deve ser vista como um ato de obediência a Deus. Ela também sugere que o corpo, ao responder ao jejum, manifesta sinais visíveis de transformação espiritual.

O prato é o altar porque nele eu apresento o meu sacrifício, que é dizer não para o que me faz mal, e sim para o que me aproxima do propósito de Deus para minha vida. Quando o ventre responde, é porque Deus está trazendo à tona o que foi gerado no espírito. O emagrecimento é uma manifestação profética de cura da alma.

Angelita Kayo

Angelita afirma que a metodologia surgiu a partir da própria experiência com obesidade e compulsão alimentar, e que o processo de emagrecimento aconteceu junto com uma transformação espiritual. "Eu sou o meu primeiro testemunho".

O foco da mentoria, segundo ela, é trabalhar o aspecto espiritual da compulsão e, por isso, não prescreve dietas nem substitui profissionais de saúde. "Aqui a balança não manda. Quem governa é o Espírito Santo", disse. Mesmo assim, relata que algumas alunas perderam até 14 kg em 30 dias.