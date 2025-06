'Tive câncer e andei com meu útero e ovários fora do lugar por 6 meses'

Os primeiros sinais de que algo não estava bem veio durante a prática de exercícios físicos. Com dores na pelve, a contadora imaginou que pudesse ser devido aos treinos de corrida de rua.

Nunca estamos preparados para um diagnóstico de um câncer. Eu sempre tive uma alimentação regrada e fazia exercícios físicos. Num primeiro momento, achei que a dor fosse devido ao esforço físico, mas percebi também que, em alguns dias, minha barriga ficava inchada, coisa que nunca havia acontecido. Foi quando decidi buscar um médico.

Daniela Correa

Risco de menopausa precoce

Com o diagnóstico confirmado, era preciso iniciar o tratamento, que além de uma cirurgia, teria sessões de radioterapia para tratar as células cancerígenas. No entanto, a radiação afetaria seu útero e ovários, comprometendo a produção hormonal e impedindo uma futura gestação.

"Apesar de eu não ter vontade de ter filhos, eu entraria em menopausa precoce devido à radioterapia. Essa interrupção dos hormônios poderia ser prejudicial à minha saúde como um todo", diz.

Nesse período, sua médica lhe apresentou a técnica de transposição uterina. O método desenvolvido como protocolo de pesquisa no Hospital Erasto Gaertner, de Curitiba, transfere os órgãos reprodutivos para a parte de cima do abdome, a fim de mantê-los intactos durante a radioterapia. Ao término do tratamento, é feita novamente a reposição do útero, trompas e ovários em seu local original.