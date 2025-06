Seu cabelo caiu e não cresce mais? Pode ser alopecia cicatricial

Queda de cabelo é algo comum e que pode acontecer por estresse, alterações hormonais, fatores genéticos ou até como consequência de infecções virais, como a covid-19. Mas há um tipo específico, mais grave e menos conhecido, em que os fios caem e não voltam a crescer: é a alopecia cicatricial.

Ao contrário das formas mais comuns de queda, que permitem a recuperação dos fios com tratamento, a alopecia cicatricial provoca a destruição permanente dos folículos capilares (estruturas da pele responsáveis pelo nascimento dos pelos), que são substituídos por cicatrizes internas (fibroses), impedindo o crescimento de novos fios.

"Alopecia é um termo médico usado para expressar queda de cabelo da barba ou pelos do corpo. As alopecias podem ser classificadas em difusas ou localizadas, e em não cicatriciais e cicatriciais", explica a dermatologista Milene Vieira, do centro médico do Hospital São Rafael, da Rede D'Or, em Salvador. "Nas alopecias não cicatriciais, há retorno do crescimento após o dano ao folículo. Já nas cicatriciais, esse dano resulta em uma cicatriz definitiva", diferencia a médica.