O que acontece quando mulheres tomam tadalafila?

Nas redes sociais, o uso da tadalafila está popular entre as mulheres por causa de promessas como melhora no prazer sexual, na performance esportiva e até no emagrecimento. Há ainda postagens de médicos que explicam os possíveis benefícios. Tudo isso poderia passar despercebido se a substância não tivesse a recomendação principal para tratamento da disfunção erétil masculina.

"Alguns modismos circulam na internet e as pessoas acabam seguindo sem ter fundamento ou orientação médica", afirma Igor Padovesi, ginecologista, autor do livro "Menopausa Sem Medo" (Editora Gente), especialista em cirurgias ginecológicas minimamente invasivas e criador do Instituto de Cirurgia Íntima. Segundo ele, a medicação não exerce nenhum efeito significativo em relação à excitação sexual e ao desejo porque a resposta sexual da mulher é muito diferente da masculina.

A tadalafila pode provocar na mulher um efeito físico, aumentar a vascularização —que também ocorre durante a excitação feminina, em grau muito menor. "O aumento do fluxo sanguíneo na região genital leva a uma pequena alteração do volume do clitóris e ao estímulo das glândulas que produzem a lubrificação durante a excitação sexual. É um efeito muito pequeno e diferente da ereção masculina."