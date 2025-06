Retenção de receita para compra de Ozempic e Mounjaro começa a valer hoje

Decisão foi tomada a partir de dados de vigilância. Dados de notificação no Vigimed, sistema disponibilizado pela Anvisa para que as pessoas possam reportar suspeitas de eventos adversos relacionados a medicamentos e vacinas, mostraram que, numa análise comparativa, foram muito mais eventos adversos relacionados ao uso fora das indicações aprovadas pela agência no Brasil do que os dados globais.

O que muda?

Ozempic, Mounjaro, Saxenda e Wegovy podiam ser vendidos com receita comum. Bastava ir à farmácia para comprar as medicações, que sempre foi tarja vermelha.

Agora, será necessário levar duas vias da receita, sendo que uma delas ficará retida no estabelecimento. Mas médicos afirmam que dificilmente a receita era exigida no momento da compra. "Era só você chegar na farmácia, sem receita, e comprar. Era uma coisa totalmente caótica e desorganizada", disse o endocrinologista Fábio Moura, em entrevista anterior a VivaBem.

Médicos comemoraram decisão. Profissionais que tratam pessoas com diabetes e obesidade esperam mais controle e diminuição do uso indiscriminado dos remédios. Um dos grandes problemas relatados é da automedicação, que reforçou o uso irregular dos remédios sem acompanhamento médico e fora da finalidade.

A decisão também pode evitar que os medicamentos faltem para quem precisa. Médicos relatam que, em muitas situações, pacientes que necessitam das medicações não as encontram, um problema causado, em parte, pela busca por pessoas que não têm doenças metabólicas e querem usar o remédio.