Mal súbito durante atividade física: entenda o que é e como agir

O mal súbito nada mais é do que uma parada cardíaca, e pode ter diferentes causas. O colapso é definido pela literatura médica como um quadro que acontece de repente, até uma hora dos primeiros sintomas ou 24 horas depois da última vez que a pessoa foi vista no exercício de suas atividades normais.

De acordo com a SOBRAC (Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas), o mal súbito pode ser reversível na maioria das ocorrências, se realizado rapidamente um choque elétrico aplicado no peito (a chamada desfibrilação), por meio de um aparelho denominado DEA (Desfibrilador Externo Automático), ou mesmo quando realizadas massagens manuais de ressuscitação.

Quanto mais rápido for o socorro, maiores as chances de sucesso. A depender da causa e do tempo decorrido até o início do atendimento e sua qualidade, as manobras de ressuscitação cardiopulmonar podem ser bem-sucedidas, evitando a morte e também sequelas, geralmente são neurológicas.