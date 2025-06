Do Cretáceo ao tratamento: como dinossauros ajudam a combater o câncer

A descoberta de um tumor pré-histórico

Em 2016, pesquisadores encontraram na Romênia um fóssil de Telmatosaurus transsylvanicus, dinossauro herbívoro de 70 milhões de anos, do período Cretáceo, com um raro detalhe: um tumor na mandíbula.

Intrigado, o cientista Justin Stebbing, professor de ciências biomédicas da Universidade de Cambridge (Inglaterra), liderou uma equipe que fez um furo do tamanho de um fio de cabelo no fóssil, para extrair uma amostra do tumor.

Com microscópios de alta precisão, analisaram células sanguíneas fossilizadas e as proteínas preservadas, em busca de pistas sobre como o câncer se desenvolvia nesses animais e como seus corpos reagiam. O estudo foi publicado em abril deste ano.

Já em 2020, outro avanço: um caso de osteossarcoma (tipo agressivo de câncer ósseo) foi identificado em um fóssil de Centrosaurus. Para o ortopedista Seper Ekhtiari, um dos autores, a descoberta reforça os laços biológicos entre os seres vivos e a ideia de que o osteossarcoma tende a surgir em ossos que crescem rapidamente.