Como reconhecer falta de caráter? 5 sinais no mínimo suspeitos

A seguir, veja sinais que podem indicar ausência de caráter em uma pessoa.

1. Agir sem educação

Imagem: Getty Images

Por falta de inteligência emocional, a pessoa pode interpretar o ato de se desculpar ou agradecer como submissão, ou de se aceitar uma culpa ou dependência do outro. A ideia de ter que estabelecer algum tipo de aproximação ou vínculo com quem não se quer por perto também pode passar pela cabeça e, às vezes, por obrigação de se desculpar ou agradecer, cria-se até raiva e fala-se mal do outro pelas costas.

2. Ser indiferente a crianças e animais