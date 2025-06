'Viver de gambiarra': mãe busca luvas para que filha PcD exerça medicina

Em 2018, Giovanna começou a cursar medicina na Unifesp (SP). No meio do caminho, mãe e filha descobriram mais uma etapa a ser superada: não existiam luvas médicas para pessoas com deficiência nas mãos.

Por mais de um ano, Adriana entrou em contato com fábricas no Brasil e no mundo para conseguir o item para a filha —o que virou uma causa que ela abraçou de forma integral, ajudando até outros jovens a conseguirem as luvas.

Adriana Araújo, a filha Giovanna e a luva Imagem: Arquivo Pessoal

Há poucas semanas, elas foram avisadas de que a fábrica responsável pela fabricação das luvas personalizadas faliu. A partir de agora, Giovanna e pelo menos mais nove jovens têm luvas contadas para exercerem a profissão —sem perspectiva de quem pode ajudá-los.

''Não vale a pena''

Giovanna nasceu em Belo Horizonte em 6 de outubro de 1997. Ainda grávida, Adriana soube que a filha teria uma deficiência física.