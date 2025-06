Ganho de peso durante a vida pode acelerar envelhecimento do cérebro

Embora a relação entre obesidade na meia-idade e prejuízo cognitivo já seja conhecida, ainda há poucas evidências sobre como a variação de peso ao longo da vida afeta o funcionamento cerebral. Agora, um estudo brasileiro aponta que engordar de forma contínua desde a infância pode acelerar o envelhecimento do cérebro em até 6,5 anos.

Publicado em abril no periódico científico Neurology, o trabalho é resultado da tese de doutorado do geriatra Paulo Henrique Lazzaris Coelho, desenvolvida na disciplina de Geriatria da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e no Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do Hospital Universitário da USP.

A conclusão foi baseada na análise de dados de 11.361 participantes do ELSA-Brasil (Estudo Longitudinal Brasileiro de Saúde do Adulto), um dos maiores estudos de saúde sobre a população adulta do país. Desde 2008, o levantamento acompanha servidores públicos de seis capitais brasileiras, com idades entre 35 e 74 anos.