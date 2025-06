Desejo sexual feminino: quando é espontâneo e quando só vem com estímulo?

Se você já ouviu que o desejo sexual "some" com o tempo, especialmente para as mulheres, talvez só esteja olhando para o tipo de desejo errado. Segundo a psiquiatra e sexóloga Carmita Abdo, professora da FMUSP e também fundadora do Programa de Estudos em Sexualidade do Instituto de Psiquiatria da Hospital das Clínicas da USP, nem sempre a falta de vontade significa falta de desejo, pelo menos, não do tipo que realmente importa em relações de longo prazo.

A mulher, depois de um tempo de relacionamento, muitas vezes não sente mais o desejo espontâneo. Mas ela pode estar absolutamente funcional, com o chamado desejo responsivo. Carmita Abdo, sexóloga

Mas o que é isso, afinal?

O desejo espontâneo é aquele que aparece do nada: você está parada no trânsito, lembra de uma cena picante e pronto, já está no clima.