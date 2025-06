'Um mês com braço dormente', diz Carol Ribeiro sobre esclerose múltipla

Os sintomas da esclerose múltipla podem variar significativamente, incluindo problemas de visão, perda de memória, espasmos, perda de controle motor e fadiga intensa.

Na época em que seu braço ficou dormente, Carol disse que chegou a procurar um médico e fez uma ressonância magnética, mas o exame mostrou que não havia lesão de mielina, a substância que envolve e protege os neurônios. O resultado afastou, naquele momento, o diagnóstico de esclerose múltipla.

Um aspecto central da doença são os surtos ou manifestações clínicas agudas. De acordo com Alvarenga, no caso de Carol, a perda do movimento do braço já configurava um.

"Para nós, um surto, além de ter duração mínima de 24 horas, não pode ser explicado por outra condição, como uma infecção", explicou o médico. "Muita gente me liga dizendo que acordou com o braço dormente. Mas se passou em 5 minutos, não é surto. Dormiu em cima do braço, talvez".

Não há um exame único e definitivo para diagnosticar a esclerose múltipla. Alvarenga diz que o diagnóstico se dá por exclusão: é preciso descartar outras doenças com sintomas semelhantes até restar a hipótese mais provável.