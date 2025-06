Três boas notícias sobre avanços no tratamento do câncer de mama

O câncer de mama é categorizado em três grandes subgrupos que norteiam a escolha inicial da terapia: tumores com receptores hormonais positivos (ER+), tumores com HER2 positivo (proteína que desempenha um papel crucial no crescimento e desenvolvimento das células) e os chamados triplo negativos, em que as células cancerígenas não têm receptores de estrogênio, progesterona, nem da HER2.

Nos estágios avançados, quando o tumor se espalha para outros órgãos, as chances de cura diminuem. É justamente nesse cenário que se concentram algumas das inovações mais promissoras da oncologia, apresentadas na última edição do congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco, na sigla em inglês), maior evento global da área, que reuniu 45 mil médicos e pesquisadores em Chicago, nos Estados Unidos, entre 30 de maio e 3 de junho.

Entre os destaques estão estratégias mais individualizadas, baseadas em testes de sangue e novas moléculas que ampliam o tempo de controle da doença, reduzem efeitos colaterais e antecipam decisões terapêuticas. A seguir, conheça três resultados que merecem atenção:

1. Tratamento precoce guiado por biópsia líquida

Um dos estudos mais comentados da Asco testou uma ideia simples: avaliar se trocar o tratamento antes que o câncer dê sinais de que está avançando pode fazer diferença. No ensaio clínico SERENA-6, mulheres com câncer de mama metastático do tipo ER+ e HER2 negativo foram acompanhadas com um exame de sangue periódico, chamado biópsia líquida, capaz de identificar mutação no gene ESR1 no material genético (DNA) tumoral circulante. Essa mutação pode indicar resistência ao tratamento hormonal.

"O interessante desse trabalho é que, em vez de esperarem a progressão clínica da doença (que se manifestaria por sintomas ou exames radiológicos alterados), eles acompanharam pacientes seguindo o tratamento tradicional e dosaram no sangue, a cada dois a três meses, a presença da mutação do gene ESR1", explica Kaliks, que acompanhou o evento em Chicago.