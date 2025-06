Pirulla saiu da UTI: como funciona a reabilitação após um AVC?

Mesmo sem sequelas, tempo de internação pode demandar reabilitação. Ainda na UTI, pode-se fazer fisioterapia passiva, caso o paciente esteja desacordado ou sem condições de se mexer sozinho. "O profissional faz mobilidade articular da perna e do braço para evitar deformidade e rigidez, que pode atrapalhar depois. Cuida também da pele, mudando a pessoa de posição a cada duas horas para evitar úlceras por pressão, que podem infectar e causar sepse", explica Donati.

Se a pessoa está em coma, com dois ou três dias já tem alteração de circulação vascular, na composição do colágeno e se instala um processo de rigidez muscular e articular. Se não tem cuidado com isso na UTI, muitas vezes tem dano grande no corpo. Ana Rita Donati, fisiatra

Reabilitação é progressiva. Com a pessoa acordada, verifica-se se ela consegue ficar sentada, o que ajuda a controlar a pressão arterial e estimular o corpo. Se não, é preciso treinar a força do abdome e do tronco para que ela consiga se sustentar aos poucos. Pode começar com apoios nas laterais e nas costas, que vão sendo retirados até que ela consiga se manter sozinha.

Após ficar em pé, caminhadas são próximo desafio. Quando a pessoa consegue se sustentar, próximo passo é ficar em pé, também com exercícios de fortalecimento e percepção corporal, para que se inicie caminhadas logo que possível. Esse movimento pode ser treinado com andador, órteses ou com auxílios de robôs. A fisioterapia aquática também ajuda a treinar movimentos e organizar o cérebro. "A gente quer que a pessoa volte para a sociedade", afirma Donati. "Começa com tarefas mais simples e vai incrementando. Se a pessoa já anda, tenta fazer com que ande e segure um corpo de água ao mesmo tempo."

Sequelas comuns

Perda de força e movimento do braço ou da perna. A ligação é cruzada, então se o dano do AVC foi no lado direito do cérebro, os membros esquerdos serão comprometidos, e vice-versa. Se a sequela afetou o lado dominante da pessoa (se é destra ou canhota), a reabilitação tem o desafio a mais de mudar a dominância e fazer com que, primeiro, ela realize atividades simples, como colocar creme dental na escova, pentear os cabelos e segurar um talher para comer.