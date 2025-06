Como ter dentes mais brancos de forma natural com medidas simples

Quais as cores dos dentes humanos?

A tonalidade da dentição humana varia muito. Para além do branco natural, que não é 100% puro, na lista de tons aparecem:

Amarelado

Acinzentado

Amarronzado

Esverdeado

Avermelhado

Os dentes dos adultos (permanentes) costumam ser mais escuros, quando comparados aos de crianças. Isso tem a ver com o fato de os dentes permanentes terem uma espessura maior de dentina (tecido responsável pela coloração do dente), o que faz com que sejam mais escuros, ou amarelados.

Motivos para tantas tonalidades