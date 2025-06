'Vi no TikTok'. Todo mundo tem TDAH? O que é (e o que não é) o transtorno

Shaw é diretor da Parceria King's Maudsley para Crianças e Jovens, do Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociências do renomado King's College London, e lidera pesquisas sobre TDAH em instituições como o Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano, nos EUA. Segundo ele, o diagnóstico sério exige uma avaliação clínica cuidadosa e baseada na história de vida da pessoa.

"Todos temos momentos de desatenção ou inquietação. Só é TDAH se isso causar prejuízo real na vida escolar, profissional ou pessoal", explica.

TDAH não é só "ser distraído"

O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, se manifesta desde a infância. Por isso, não basta apresentar sintomas aos 30, 40 ou 60 anos para ter o diagnóstico: é preciso investigar o histórico da pessoa desde os primeiros anos de vida.

"Em alguns adultos, os sintomas só se tornam um problema mais tarde porque, durante a juventude, eles tinham suporte, pais, professores, estrutura. Mas os sinais já estavam ali, mesmo que mais sutis", afirma Shaw.

Ele destaca ainda que o diagnóstico não pode ser feito às pressas: requer tempo, escuta ativa e envolvimento da família e dos professores (no caso de crianças e adolescentes). "É um processo que exige profissionais bem treinados. Não é uma checklist rápida, muito menos um vídeo no TikTok", alerta.