Obesidade, falta de vitamina D: os fatores de risco para esclerose múltipla

Medicamentos de alta potência têm sido usados para controlar o sistema imunológico, reduzindo significativamente as chances de novas crises. "Esses medicamentos fazem com que você tenha uma pequena chance de a doença voltar, é como se eles trouxessem de volta o equilíbrio do sistema de defesa", explicou Alvarenga.

Além disso, é fundamental tratar sintomas como fadiga e incontinência urinária, que impactam diretamente a qualidade de vida dos pacientes.

A apresentadora e modelo Carol Ribeiro afirma que é possível viver bem com esclerose múltipla. Ela, que também participou do programa, foi diagnosticada com a doença em 2023.

"Quando te falo que eu fiquei muito bem, eu fiquei com sintomas, tomo imunomodulador a cada 6 meses. Mas continuei com sintomas, mesmo sem entrar em crise, então eu fiz várias mudanças no meu estilo de vida", disse ela.

Carol contou que passou a cuidar da alimentação e a fazer exercícios físicos, como musculação. "Não é fácil, mas é possível viver bem com esclerose múltipla", afirmou a modelo. "É um impacto receber o diagnóstico e o começo do tratamento pode ser difícil, mas você vai se adequando".