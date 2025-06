O coração de quem corre bate mais devagar - mas isso é bom

"O que o condicionamento físico traz é um conjunto de alterações do coração que deixam a sua função mais eficaz. O coração do atleta, da pessoa condicionada, funciona de forma mais eficaz do que o da pessoa não condicionada e, com isso, precisa bombear um menor número de vezes para ter o mesmo desempenho", explica Eugênio Moraes, cardiologista do InCor (Instituto do Coração).

Imagem: Cameron Spencer/Getty Images

Essa condição é chamada de bradicardia sinusal fisiológica, uma redução natural da frequência cardíaca em repouso que não representa um problema de saúde. Ela é causada tanto por mudanças nos nervos que controlam o coração quanto por alterações na estrutura e no funcionamento do próprio coração. "O sistema nervoso basicamente inibe o aumento da frequência cardíaca, mantendo-a em níveis mais baixos do que o normal", fala Francisco Tostes, sócio do Instituto Nutrindo Ideais e especialista em medicina do esporte.

Em uma explicação ainda mais minuciosa, Fernando Lamego, atuante em cardiologia e ortomolecular do Instituto Nutrindo Ideais, detalha que o treinamento aeróbico regular e vigoroso "induz o aumento da atividade do nervo vago, que diminui a taxa de disparo do nó sinoatrial, que produz os sinais do marca-passo que provocam os batimentos cardíacos". Isso significa que pessoas muito bem treinadas, especialmente em exercícios aeróbicos, desenvolvem uma ativação maior do nervo vago, que é como um "freio natural" do coração.

Além disso, o exercício de longa duração faz com que o ventrículo esquerdo (a câmara principal do coração) aumente de tamanho de forma saudável (hipertrofia cardíaca fisiológica). Isso melhora a capacidade de bombear o sangue, sem prejudicar o funcionamento do coração.

Vantagem na prática do esporte

O coração de um atleta treinado bombeia mais sangue por batida, por isso ele precisa bater menos vezes por minuto para atender às necessidades do corpo. Isso reduz o desgaste e melhora a eficiência cardiovascular.