Maya Massafera muda cor dos olhos com cirurgia; quais os riscos?

Pacientes que já usaram a técnica citam alguns problemas. Entre eles, dificuldade de enxergar, dor, ardência e sensação de areia no olho, aversão à luz e lacrimejamento persistente. Todas essas situações podem levar à redução da visão do paciente, seja na periferia ou no centro da visão, evoluindo, em alguns casos, para a cegueira permanente.

Na chamada "tatuagem da córnea", são usados micropigmentos de diferentes cores. Eles são implantados nas camadas mais internas da córnea para alterar sua coloração. O procedimento é destinado, principalmente, ao tratamento de manchas brancas que acometem os olhos de pacientes cegos. No vídeo de Maya, o médico que realizou a cirurgia dela diz que a nova cor será superficial, por cima da cor natural dos olhos dela, e não alteraria as funções oculares.

Entidade médica faz alerta. O CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia) afirma que a ceratopigmentação pode dificultar futuros exames e procedimentos oculares, como o mapeamento de retina e a cirurgia de catarata.

*Com informações da Agência Brasil