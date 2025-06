Creatina, arginina, cafeína: pré-treino realmente faz diferença?

Entre os ingredientes mais comuns nas fórmulas estão creatina, beta-alanina, arginina e cafeína — sendo essa última o único composto com eficácia e segurança bem estabelecidas. "Usada antes do treino, ela melhora o foco, a concentração, a disposição e fornece energia extra. Entretanto, a suplementação só é indicada para quem se exercita acima de 60 minutos ou faz treinos de alta intensidade", indica a nutricionista Serena del Favero, do Espaço Einstein - Esporte e Reabilitação, do Hospital Israelita Albert Einstein.

O uso indiscriminado de suplementos de cafeína pode trazer efeitos colaterais como taquicardia, insônia e desconfortos gastrointestinais. Por isso, antes de investir em um produto pré-treino, seja ele qual for, procure a orientação de um profissional capacitado que avalie seu contexto, sua rotina de treino e seus objetivos.

Outro ponto de atenção é sempre investigar a real causa por trás da baixa disposição. "Quem tem baixa energia com muita frequência precisa avaliar a causa dela ao invés de achar que o pré-treino é a solução", alerta Fabiana Benatti.

Descanso e alimentação: verdadeiros aliados

Mais do que suplementos, a chave para um bom desempenho físico está em hábitos básicos de saúde: sono de qualidade e alimentação equilibrada. "Quem dorme bem e come bem não precisa desse tipo de produto para ter uma boa performance nas atividades físicas", frisa del Favero. Segundo a nutricionista do Einstein, primeiro é preciso avaliar e adequar o cardápio; depois, se for necessário, pensar em suplementação.

Entre os nutrientes mais importantes nesse contexto, os carboidratos ocupam papel central. Eles são a principal fonte de energia durante o exercício, retardam a fadiga, contribuem para a manutenção da função muscular e auxiliam na recuperação. Por isso, reduzir drasticamente o consumo desses alimentos com a intenção de emagrecer pode comprometer o rendimento.