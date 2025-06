Suco de beterraba: ajuda na ereção, na corrida e potencializa o cérebro

Uma dose diária de suco de beterraba pode ter um efeito significativo na pressão arterial. Um estudo mostrou que comer duas beterrabas por dia durante algumas semanas levou a uma queda na pressão arterial de cerca de 5 milímetros de mercúrio, em média. "[A pressão arterial] tende a diminuir essencialmente. E pode diminuir entre 3 e, às vezes, até 9 milímetros de mercúrio, no caso da pressão arterial sistólica", afirma Jones.

Se essa queda for mantida, é suficiente para reduzir o risco de acidente vascular cerebral e ataque cardíaco em 10%.

Pesquisas também mostraram que a beterraba pode ter um efeito na pressão arterial já dentro de algumas horas após a ingestão. Isso acontece porque o óxido nítrico provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, fazendo com que o sangue flua mais facilmente.

Alimento para o cérebro

A beterraba também pode aumentar o fluxo sanguíneo para áreas cruciais do cérebro. O consumo de suco de beterraba provou estimular a cognição e melhorar a capacidade de tomar decisões rápidas. Há sugestões ainda de que pode ser útil para manter a saúde do cérebro à medida que envelhecemos.

Um estudo mostrou que combinar suco de beterraba com exercícios físicos pode aumentar a conectividade em regiões do cérebro que controlam o movimento. As partes das redes cerebrais associadas à função motora das pessoas que adotaram ambos os hábitos começaram a se parecer mais com a de jovens adultos. Ou seja, parece que essa combinação pode realmente ajudar a manter seu cérebro mais jovem. Por que isso acontece? Mais uma vez, provavelmente devido à melhora do fluxo sanguíneo.