Por que antidepressivos falham e o que 'cogumelos' podem ensinar ao cérebro

Pesquisadores estão cada vez mais intrigados com os chamados "cogumelos mágicos" e seu potencial no tratamento da depressão. O composto psicoativo presente neles, a psilocibina, vem sendo estudado por atuar em regiões do cérebro relacionadas à emoção e ao sentimento de recompensa —áreas que, segundo cientistas, ainda não são plenamente alcançadas pelos antidepressivos tradicionais.

Durante palestra a jornalistas no Congresso Brain, em Fortaleza, o neurocientista britânico Edmund Rolls, membro honorário da Universidade de Oxford, professor na Universidade de Warwick (Reino Unido) e referência em estudos sobre emoções e funcionamento cerebral, explicou por que essa nova frente de pesquisa é tão promissora.