Maíra Cardi diz que vai exigir vacina; quais cuidados ter ao visitar bebê?

A galera que vai ter contato [com um bebê] nos três primeiros meses tem que se vacinar. Maíra Cardi, em publicação no TikTok

Os bebês recebem a vacina da coqueluche aos 2, 4 e 6 meses de vida. A imunidade se dá apenas após a última dose.

A vacinação completa da gestante deve ser repetida a cada gravidez, independentemente de quando a mulher engravidou a última vez. Para a população geral, o reforço da vacina dTpa deve ser realizado a cada dez anos, ou a cada cinco anos em caso de ferimentos graves, segundo o Ministério da Saúde.

Quando visitar um recém-nascido?

Ainda em sua postagem, Maíra anunciou que não deixará que as visitas peguem a bebê no colo. A influenciadora disse que, no início, somente familiares próximos e vacinados poderão ter contato com a criança.

As visitas a um recém-nascido exigem uma série de cuidados que visam proteger a saúde do bebê, ainda muito vulnerável. Idealmente, os pais devem decidir quando e onde irão receber os convidados antes mesmo do nascimento e definir eventuais regras. O recomendado é que, no primeiro dia de vida, apenas parentes muito próximos estejam presentes —e cabe ao restante da família compreender o momento.