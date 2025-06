Atriz de The Boys revela diagnóstico de doença autoimune; quais os sinais?

Ilustração indica localização da tireoide no corpo humano Imagem: iStock

A doença de Graves se manifesta, normalmente, entre os 20 e 40 anos e é mais comum em mulheres do que em homens. "A proporção entre os gêneros é de 7 casos em mulheres para 1 caso entre homens", explica Rafael Selbach Scheffel, endocrinologista, presidente do Departamento de Tireoide da SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) e professor no HCPA/UFRGS (Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

A doença pode ter sintomas variados, que dependem do quanto há de excesso hormonal circulando no organismo. "Os hormônios tireoidianos afetam praticamente todos os sistemas do corpo humano", diz Scheffel.

Os sintomas mais típicos são perda de peso, que pode ser relativamente rápida e significativa, efeitos sobre o sistema cardiovascular, em que a pessoa pode ter taquicardia --aumento da frequência cardíaca, que o paciente pode se referir como "palpitações" - e aumento da pressão arterial

Segundo o especialista, os pacientes também podem relatar intolerância ao calor e tremores das extremidades, como as mãos. "A pele fica mais quente, às vezes até pegajosa". O quadro pode provocar, ainda, alterações no trato intestinal, com um aumento na quantidade de idas ao banheiro. "Pode haver o bócio, que é o aumento do volume da tireoide, relativamente comum em pacientes com doença de Graves", explica.

A doença pode causar também alterações oculares. Como uma condição associada, alguns pacientes têm a chamada Doença Ocular da Tireoide (DOT), anteriormente chamada de oftalmopatia de Graves. "[A DOT causa] um olho mais saltado, às vezes com alguns sinais inflamatórios como dor, lacrimejamento ou vermelhidão".