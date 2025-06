44% dos adultos latinos têm doença silenciosa que pode causar até câncer

Ainda assim, muita gente nem suspeita da condição, pois a doença não costuma dar sintomas. "Normalmente, o diagnóstico acaba sendo um achado, não é feito a partir de uma queixa", relata o cirurgião do aparelho digestivo e de transplante de fígado Jefferson Alves, coordenador do grupo médico assistencial de doenças do fígado do Einstein.

Desde 2023, o nome oficial para o acúmulo de gordura no fígado é doença hepática esteatótica associada a disfunção metabólica (MASLD, na sigla em inglês), pois ela traz embutido um conjunto de alterações metabólicas, como obesidade, hipertensão arterial, altas taxas de glicemia e triglicérides, além de baixo colesterol HDL.

Até então, essa condição era conhecida como doença hepática gordurosa não alcoólica. Quando evolui para uma inflamação do fígado (chamada antigamente de NASH, da sigla em inglês para esteatohepatite não alcoólica), passa a ser denominada MASH (esteatohepatite associada a disfunção metabólica, em inglês).

O dano ao fígado é progressivo: fatores como alimentação inadequada, com alto consumo de ultraprocessados e frutose (muito presente em bebidas industrializadas com alto teor de açúcar), excesso de peso e alterações metabólicas, além de predisposições genéticas, favorecem o acúmulo de gordura no órgão.

Entre 12% e 40% desses casos podem evoluir para uma inflamação (a chamada MASH). Trata-se de uma hepatite crônica decorrente do acúmulo de gordura. Desses, entre 15% e 25% podem progredir para cirrose, condição em que há formação de cicatrizes no órgão que afetam sua função, podendo levar a falência e necessidade de transplante.

"Mesmo com as agressões, o fígado consegue se regenerar, mas vai criando cicatrizes. Chega um ponto em que as cicatrizes extrapolam a quantidade de um fígado saudável", explica Alves. "Atualmente, os casos de transplante por hepatite C vêm caindo, ao passo que aqueles ligados à gordura no fígado estão aumentando. E esses transplantes são potencialmente evitáveis."