Teste de gravidez caseiro funciona? Por que não usar sal, pasta e outros

Já o segundo é o mais preciso, pois é possível encontrar o beta HCG no sangue da mãe ainda em concentrações bem baixas, até 20 vezes menor do que o necessário para detectar a gravidez com um teste de urina. Além disso, as chances de um resultado positivo são maiores nos dias em que a menstruação deveria vir, ou seja, com atraso menstrual.

Independentemente do teste realizado, é necessário acompanhar o uso de medicamentos que podem interferir na precisão do exame, como a ingestão do próprio HCG (em cápsulas, por exemplo) e de biotina em excesso. A biotina ou vitamina B7 é uma suplementação que ajuda a metabolizar carboidratos, gorduras e proteínas, além de ser importante para a saúde da pele, dos cabelos e das unhas.

Gravidez psicológica e ansiedade

Pseudociese é o nome científico da chamada gravidez psicológica. Essa é uma situação rara em que a mulher acredita que está gestante e apresenta sintomas compatíveis com a condição, como volume abdominal, sensibilidade das mamas, atraso menstrual e outros.

Neste caso, a realização de testes não vai indicar que ela está grávida, já que não há produção do hormônio beta HCG. Se o diagnóstico for confirmado, o tratamento indicado é a psicoterapia.

Em relação à ansiedade, é comum que a mulher precise lidar com esse sentimento —seja na expectativa de um resultado positivo ou negativo. Segundo as especialistas, isso acontece, principalmente, porque os sintomas iniciais de uma gravidez são semelhantes aos efeitos pré-menstruais no corpo, como inchaço, alterações de humor, cólicas e mais.