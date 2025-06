Pressão baixa também é perigoso para os idosos; entenda por quê

Levantar-se da cama e sentir tontura, fraqueza ou sensação de desmaio é comum na terceira idade. Muitas vezes, isso acontece por causa da hipotensão postural (ou ortostática), uma queda de pressão ao mudar de posição rapidamente. "É bastante comum quando os idosos se levantam à noite para ir ao banheiro", explica Márcio Kamada, geriatra.

Segundo o especialista, até 30% dos idosos podem ter o problema. Além do risco imediato de quedas, a hipotensão (pressão baixa) também está ligada a maior mortalidade e declínio cognitivo, com dificuldades de memória, raciocínio e atenção. Um estudo inglês com 415 mil idosos mostrou que a pressão baixa aumentou em 62% as mortes durante dez anos de acompanhamento.

Por isso, o ideal é procurar um geriatra para avaliar as causas e os riscos.