Planta no lugar do papel higiênico? É sustentável, mas não a melhor maneira

Outras folhas que podem ser usadas e até possuem propriedades medicinais (antibacterianas, anti-inflamatórias, antimicrobianas, antissépticas), incluem: aroeira, confrei, barbatimão e goiabeira. Essa última, segundo estudos científicos brasileiros, in vitro até inibe o crescimento e combate o fungo da candidíase.

Agora, passe longe dessas plantas: caládio, também chamado de tinhorão ou coração-de-jesus, que possui oxalato de cálcio, causando irritação e inchaço em todo o corpo. Ou hera, que contém uma substância chamada urushiol, um óleo que causa reações alérgicas e até bolhas na região de contato.

Urtiga também pode causar dermatites sérias. Nessa planta (em minúsculos pelos que se espalham pelo caule e pelas folhas) existem várias substâncias agressivas, como histamina, acetilcolina e ácido fórmico.

Quer trocar o papel higiênico por plantas?

Primeiro consulte o médico que cuida de sua saúde íntima e depois siga algumas etapas. Certifique-se de que a planta é segura e adequada para esse uso e leve em conta a preservação do ambiente nativo. Em algumas áreas, pode ser ilegal fazer coletas sem permissão. Por isso, verifique leis e regulamentos locais antes de coletar plantas em áreas públicas.

Para limpar as folhas antes do uso, é recomendado lavá-las com água. Agora, se não for possível lavar as folhas, você pode tentar agitá-las suavemente para remover a sujeira solta antes de utilizá-las para a higiene pessoal. Mas sempre haverá riscos.