Muita lamentação? 7 maneiras de lidar com amigos e parentes reclamões

6. Cuidado com o excesso de empatia

Muitas pessoas falam sobre empatia como se fosse sinônimo de "sentir junto". Mas, na prática, ela é mais sobre "compreender" do que "sofrer com". Ser empático é vestir os óculos do outro para enxergar como ele percebe o mundo, como pensa, sente e reage às situações — não mergulhar na dor dele como se fosse sua. Com isso, você entende o que o outro sente, mas continua com os pés no chão.

7. Ofereça ajuda

Se lidar com o negativismo alheio for um contratempo recente, reflita sobre o que pode estar acontecendo na vida da pessoa. Reclamações constantes, apatia e desânimo podem ser sinais de uma depressão leve. Nessas horas, empatia é mais que simpatia: é tentar entender de onde vem a nuvem cinza e, quem sabe, sugerir uma ajuda profissional. Acolher também é uma forma poderosa de ajudar alguém a sair do breu.

*Com informações de reportagem publicada em 03/03/2021