Maratona do Rio: o que saber antes de correr a prova mais querida do Brasil

Boné, protetor e anti-atrito são aliados: mesmo com largada cedo, o sol carioca não dá trégua. "Um boné leve e óculos com proteção UV vão você ajudar a encarar a prova com mais conforto e evitar aquela insolação de souvenir", diz Dani Germano. "Se estiver sentindo calor, aproveite os postos de hidratação não só para se hidratar, mas também para se refrescar —é beber água e se molhar também." Outra dica da embaixador da Mara é não se esquecer do anti-atrito. "A umidade do Rio é alta, e a transpiração pode ser bem maior do que em outras provas, então capriche no produto nas regiões críticas (axilas, coxas, pés) e agradeça depois. Um pequeno descuido pode virar um grande incômodo. Leve também um chinelo e uma muda de roupa para deixar no guarda-volumes e se trocar depois de correr."

Chegue cedo e combine bem seus encontros: Luise Valentim, também carioca e embaixadora da Mara, dá uma dica valiosa. "A meia maratona reúne cerca de 20 mil atletas. As outras distâncias também estão bem cheias este ano. Chegue com pelo menos uma hora de antecedência para se localizar com calma. E se quiser encontrar alguém antes da largada, combine tudo no dia anterior - ou vai acabar só encontrando depois da medalha."

Durante o percurso

Imagem: Getty Images

Siga o que você planejou: parece óbvio, mas na emoção da largada, muita gente esquece. É preciso respeitar o próprio corpo, o que foi treinado e combinado com seu treinador. "Lembre-se: maratona é prova de chegada, não de largada", diz o treinador André Leta. "Mesmo descansado e motivado, não se empolgue na primeira metade para não acelerar com os outros —o famoso efeito pelotão, —porque essa empolgação cobra seu preço lá na frente. Começar com cautela garante energia para o final."

Hidrate-se com estratégia: calor e umidade cobram caro dos atletas desavisados. "Antes de largar, veja os quilômetros exatos dos postos de hidratação no site da prova e se planeje —anote no braço, programe o relógio, faça o que funcionar pra você —; perder apenas um deles pode comprometer sua prova", alerta Roberta Lima. "Pegue água em todos os pontos, mesmo sem sede; não se esqueça da reposição de eletrólitos, seja com isotônico, cápsulas ou pó; e leve seu gel ou fonte de carboidrato habitual porque a organização oferece, mas o ideal é usar o que já testou nos treinos."