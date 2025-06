Sedentarismo ou impacto: o que desgasta mais os joelhos?

Quando há sintomas, esses sugerem o início do desgaste da cartilagem ou dos meniscos, as estruturas que ajudam a amortecer o impacto dentro da articulação. "É como se o joelho fosse um amortecedor que, com o tempo e uso constante, vai perdendo eficiência", exemplifica Sérgio Pistarino.

Marzo Nunes Santos reforça que a dor articular é um sintoma típico da artrose, principalmente no final do dia. Em fases mais avançadas, pode haver inchaço, estalidos constantes (crepitação), rigidez pela manhã e perda de mobilidade. "A pessoa percebe que não consegue mais andar a mesma distância de antes, tem dificuldade para agachar, levantar de uma cadeira ou subir escadas", afirma.

A progressão da doença, informa o ortopedista Antonio Passos, pode até provocar deformidades no joelho, como o "joelho varo" (quando eles se afastam e as pernas ficam arqueadas) ou o "joelho valgo" (quando os joelhos se aproximam e os pés se afastam). Essas alterações impactam diretamente a qualidade de vida e a independência funcional da pessoa.

Sérgio Pistarino comenta que mesmo os esportistas, que geralmente têm melhor saúde articular, não estão isentos de problemas. Isso porque o excesso de treino e a falta de tempo de recuperação entre as atividades podem levar a alterações degenerativas ao longo do tempo.

Segredo da saúde articular: equilíbrio

Nem o sedentarismo total nem o excesso de atividades físicas são bons para o joelho. O mais indicado é encontrar um meio-termo saudável, com constância, tempo de descanso entre os treinos e variedade nos exercícios. "Resumindo, fazer atividades com controle, técnica e fortalecimento associado", explica o médico do esporte Sérgio Pistarino.