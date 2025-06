'Identificar autismo cedo é crucial', diz pesquisadora dos EUA

Detectar o autismo nos primeiros anos de vida pode ser determinante para o desenvolvimento da criança. Pesquisas mostram que o diagnóstico pode ser feito a partir dos 18 meses de idade —período em que o cérebro está em rápido desenvolvimento e há maior chance de avanços significativos na linguagem e nas habilidades sociais.

"Os maiores ganhos na linguagem acontecem entre os 18 meses e os 4 anos. É nessa janela que crianças, inclusive as com autismo, têm mais facilidade para aprender a falar. Por isso, diagnosticar cedo é crucial", afirma Catherine Lord, psicóloga clínica e professora de psiquiatria na Escola de Medicina David Geffen da UCLA, nos EUA, cujo foco principal de pesquisa é o TEA (transtorno do espectro autista). Ela falou com jornalistas no Congresso Brain, cujo tema é neurociências, em Fortaleza.

Apesar disso, identificar o autismo em crianças muito pequenas ainda é um desafio. Muitos pais, especialmente os de primeira viagem, não têm referências claras sobre o que é esperado em cada fase do desenvolvimento infantil. "Eles podem não perceber que há algo fora do padrão, a menos que tenham outros filhos para comparar", explica Catherine Lord.