Fantasmas da mente: o que acontece quando acordamos às 3h da manhã?

Você acorda no meio da madrugada, olha o relógio: 3h da manhã. Em vez de voltar a dormir, sua mente engata uma marcha acelerada e começa o desfile mental de tudo o que você fez —ou deixou de fazer. Erros, angústias, medos, contas, decisões ruins e até uma mensagem que você não respondeu.

Acordar por volta das 3h ou 4h da manhã é comum e pode estar ligado a mudanças naturais no corpo, como o aumento da temperatura corporal e do cortisol (o hormônio do estresse), que prepara o organismo para despertar. Nesse horário, normalmente o sono se torna mais leve, facilitando breves despertares. No entanto, quando a mente começa a remoer medos e falhas, é sinal de vulnerabilidade emocional.

É normal termos despertares breves durante o sono — muitas vezes nem percebemos. Mas em dias de ansiedade, pode ser difícil voltar a dormir, já que a mente se fixa nas preocupações. A psicóloga Lyvia Maranhão Gusmão explica que isso costuma acontecer diante de expectativas ou tensões: uma entrevista, uma briga, um plano importante. O cérebro interpreta esses eventos como ameaça e ativa um estado de vigília.