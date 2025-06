Nova regra baixa idade para cirurgia bariátrica; quem pode fazer?

"Quando soube que as regras tinham mudado e que agora eu poderia operar, me senti esperançoso pela primeira vez em muito tempo", conta Felipe Gomes, de 14 anos.

Com 117 quilos, ele já tentou de tudo para perder peso: dieta, remédio, exercício, terapia. Nada parece funcionar por muito tempo. Agora, com a nova resolução do CFM (Conselho Federal de Medicina), que flexibilizou os critérios para cirurgia bariátrica em adolescentes, permitindo que pacientes de 14 e 15 anos realizem o procedimento, ele finalmente vê uma possibilidade real de mudança.

A situação de Felipe reflete um cenário cada vez mais comum. Em apenas quatro décadas, o número de crianças e adolescentes com obesidade saltou de 11 milhões para 124 milhões no mundo. No Brasil, uma a cada três crianças está com sobrepeso ou obesidade. A previsão é que até o ano 2035, metade das crianças e adolescentes brasileiros de 5 a 19 anos se enquadrará nesse perfil, de acordo com a Federação Mundial de Obesidade.