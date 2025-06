O que comer antes, durante e depois de correr 5 km, 10 km, 21 km ou 42 km?

Meia maratona (ou de 1 hora e 30 minutos até 3 horas de corrida): a recomendação é ingerir de 30 g a 60 g de carboidrato (géis, bebidas esportivas, balas de carboidrato, frutas desidratadas) por hora, iniciando entre 40 e 50 minutos de prova. Também é preciso fazer a reposição de eletrólitos. "Negligenciar isso é receita para câimbras, queda de rendimento e até riscos à saúde", alerta a nutricionista Maria Júlia.

Maratona (ou acima de 3 horas de corrida): consuma obrigatoriamente entre 60 g e 90 g de carboidrato por hora, iniciando nos primeiros 30 ou 40 minutos. Combine diferentes tipos de carboidrato (como glicose e frutose) para maximizar a absorção e reduzir desconfortos gastrointestinais. Na hidratação, intercale água e isotônicos para evitar tanto desidratação quanto hiponatremia (condição em que o nível de sódio no sangue está abaixo do normal).



"Se não houver uma estratégia bem ensaiada, a partir do km 30 é comum o glicogênio acabar e o corpo entrar em colapso energético", alerta Willemax.



Nathan complementa: "Muitos atletas abandonam a maratona não por falta de perna, mas por falhas gastrointestinais. Treinar o intestino para absorver carboidratos em movimento é tão importante quanto treinar a resistência muscular."

Pós-prova

Imagem: Getty Images

Independentemente da distância, é preciso recuperar os estoques de glicogênio, reparar os músculos e reidratar o corpo. O ideal é iniciar a reposição de alguns nurientes dentro de 30 a 60 minutos após cruzar a linha de chegada, com uma combinação de carboidratos e proteínas, além de líquidos e eletrólitos.

5 km: como o desgaste é menor, um lanche leve, como iogurte com frutas, pão com queijo ou shake proteico com banana, resolve.