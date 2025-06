Como busca por corpos musculosos nas redes fomenta o 'comer transtornado'

Alguns influenciadores chegam a fazer parcerias com empresas de suplementos fitness, tornando-se a imagem de uma marca específica ou produto alimentício. Isso pode incentivar os usuários das redes sociais a comprar esses produtos e seguir hábitos alimentares semelhantes sem buscar aconselhamento profissional ou avaliar os riscos.

Embora nem todos os entusiastas do mundo fitness corram o risco de desenvolver ao Mode, essa preocupação intensa com o crescimento muscular está crescendo. De acordo com um estudo de 2019, 22% dos homens e 5% das mulheres entre 18 e 20 anos relataram apresentar comportamentos compatíveis com o Mode.

Estudantes universitários podem estar particularmente sob risco de desenvolver o Mode devido ao seu alto uso de redes sociais e porque muitas vezes estão controlando sua dieta pela primeira vez.

O Mode tem sido intimamente associado à preocupação com imagem corporal, que é conhecida por estar ligada a comportamentos prejudiciais à saúde e que alteram o corpo.

Vários outros fatores também foram associados ao Mode. Entre eles, estão a prática de exercícios específicos para ganhar peso, a percepção de estar abaixo do peso, um IMC (índice de massa corporal) mais baixo, a prática de levantamento de peso e o uso de esteroides anabolizantes. Entre os homens, o consumo de álcool está associado ao Mode, enquanto os sintomas depressivos foram um fator notável entre as mulheres.

O Mode também foi relatado em taxas comparáveis em muitos países ao redor do mundo —incluindo Estados Unidos, Canadá e Irã.