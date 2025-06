'Achei que era cansaço, mas descobri esclerose múltipla', diz Carol Ribeiro

O tratamento da esclerose múltipla combina medicações para controlar o sistema imunológico e reduzir surtos, além de cuidados para aliviar sintomas. Fisioterapia e apoio psicológico também são importantes.

Hoje, após o início do tratamento, Carol afirma que é possível viver com qualidade e diz que transformou sua experiência em ferramenta de conscientização.

"Quando tive o diagnóstico, foi quase que um alívio, foi um baque, mas também um alívio porque você dá um nome e diz 'agora vamos tratar essa doença'", diz ela.

Conexão VivaBem

Semanalmente, Flávia Alessandra comanda um papo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida com convidados especiais. Novos episódios ficam disponíveis toda terça no Youtube de VivaBem e no Canal UOL - na TV, o programa é exibido às 21h30. Assista ao episódio completo com Carol Ribeiro no topo da página.