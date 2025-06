Pilates emagrece? Fortalece? Entenda para que ele serve de verdade

Você já se pegou tentando "endireitar" as costas no meio do dia, depois de horas no computador ou no celular? Pois é, má postura, músculos tensos e dores pelo corpo viraram companhias comuns na vida moderna. Mas e se existisse uma prática que aliviasse tudo isso de uma vez, com suavidade, promovendo consciência corporal e sem precisar suar muito? Pois esse sonho é real e essa prática se chama pilates.

Criado pelo alemão Joseph Pilates no início do século 20, o método é uma verdadeira filosofia de movimento. Seus exercícios combinam força, alongamento, respiração e controle do corpo em busca do equilíbrio entre mente e físico. "É uma modalidade que trabalha o corpo de forma global", afirma o fisioterapeuta Ítalo Morais, doutor em ciências da saúde e diretor da Afya Educação Médica de Porto Velho, em Rondônia.

Postura e fortalecimento

Diferente de exercícios que focam nos músculos superficiais, o pilates atua nas camadas profundas da musculatura responsáveis por sustentar o corpo. "O método combina fortalecimento e alongamento da musculatura estrutural e estabilizadora", explica Adriana Batista de Oliveira, proprietária e professora do The Pilates Studio Brasil - CIA Athletica, unidade Kansas (SP).