6 frutas para comer no jantar que reduzem a fome e ajudam a dormir melhor

Abaixo, confira seis opções de frutas para um jantar mais leve e saudável:

1. Abacate

Imagem: iStock

Fruta que contém fitoesteróis, substâncias que auxiliam no controle glicêmico (nível de açúcar no sangue) noturno, na regulação do cortisol (hormônio que reduz inflamações, controla o estresse e ajuda no funcionamento do sistema imunológico) e do colesterol.

2. Abacaxi