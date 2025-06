5 coisas que seu médico gostaria que você soubesse sobre o diabetes

No tipo 2, o prejuízo na produção natural de insulina aparece já no pré-diabetes. Esse processo evolui quando a doença se instala e também ao longo dos anos, especialmente quando não houve tratamento nesse período.

Tal quadro ainda pode representar o curso natural da doença. Entre os pacientes, porém, o receio de usar a insulina se deve à sua indevida associação às complicações da própria enfermidade, como a falência renal e a cegueira. No entanto, a medicação é segura, eficaz e é mais uma aliada entre as opções farmacológicas.

Fontes: Ana Tereza Santomauro, supervisora de residência médica em endocrinologia da BP - Beneficência Portuguesa de São Paulo e da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), consultora do Programa de Prevenção de Diabates viabilizado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS; Fernando Valente, endocrinologista e membro da diretoria da SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes) e do Departamento de Diabetes da SBEM-SP (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia - Regional São Paulo); Francisco José Albuquerque de Paula, professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP; e Lívia Mermejo, professora doutora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP.