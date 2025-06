Paralisia sem acidente: 'Fui à cozinha e caí sem conseguir mover as pernas'

Me perguntavam: 'mas você nunca sentiu nada?'. E sim. Uns 12 dias antes eu tinha sentido apenas dois sintomas: um leve incômodo ao andar e um pequeno formigamento no peito do pé. Na ocasião, fui ao hospital, mas nada de mais.

Também me perguntam se eu não gritei desesperadamente após a queda e eu digo que não.

Eu só me rastejei até meu celular e me certifiquei de que ele estivesse em uma altura que desse para alcançar e liguei para minha irmã. Ela gentilmente me buscou em Santos e me levou ao primeiro hospital.

Passei por todos os exames possíveis. Toda manhã os médicos iam ao meu quarto e diziam 'olha, isso pode ser esclerose múltipla ou neuromielite óptica. Tenha um bom dia', e seguiam.

Eu pegava o celular e ficava pesquisando. Às vezes parecia que eu estava em um pesadelo.