Celina, 5, morreu esperando socorro: por que infecção ainda mata no Brasil

O choque séptico é o resultado mais grave da sepse, caracterizada pela pressão arterial muito baixa que leva ao mau funcionamento dos órgãos. O quadro é uma ameaça à vida. Lucinara busca reparação na Justiça contra o hospital.

Em nota a VivaBem, o Hospital São Francisco de Assis disse que, em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e com o Código de Ética Médica, não é permitida a divulgação de informações relativas a casos específicos".

Informou que dispõe de estrutura compatível com o nível de complexidade pactuado com o SUS e atende integralmente aos protocolos estabelecidos pelo sistema. "Mantemos programas contínuos de educação permanente voltados à qualificação da assistência prestada, buscando sempre a excelência no cuidado aos pacientes. Todos os desfechos adversos são criteriosamente analisados, com o objetivo de identificar se decorreram de fatores inerentes à condição clínica apresentada."

Sepse é urgente e perigosa

Silenciosa, grave e alto risco de morte. A sepse é a reação exagerada do organismo para combater uma infecção, que pode estar em um ou mais órgãos. Em vez de atacar apenas o agente infeccioso, o sistema de defesa se descontrola e afeta outras partes do corpo.

Resposta desregulada leva a disfunções. Alguns órgãos podem entrar em falência. "É extremamente grave e precisa ser corrigida o mais rápido possível", diz Gisele Borba, infectologista do Huol-UFRN (Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte), da Rede Ebserh.