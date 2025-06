Médico diz que truque com dedão pode diagnosticar aneurisma; faz sentido?

Há três grupos de risco principais. São eles: pessoas com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, obesidade e tabagismo; indivíduos com síndromes genéticas, que causam alterações no tecido da aorta, como Marfan ou Ehlers-Danlos; pessoas expostas a traumas intensos ou repetitivos, como atletas de artes marciais, fisiculturistas e vítimas de acidentes automobilísticos ou agressões.

Como tratar aneurismas aórticos

Cirurgia complexa e de risco médio a alto. Uma vez dilatada, a artéria não volta ao seu tamanho normal, por isso exige um procedimento em que o pedaço doente é substituído por uma prótese.

Para os casos menos extremos, manter um estilo de vida rigoroso. Isso inclui visita mensal ao cardiologista, cuidados com alimentação, administração do estresse e uso de medicamentos para reduzir a tensão na artéria. Os exercícios físicos devem ser feitos com muita cautela. Ainda assim, essas são medidas preventivas ou paliativas. "O processo é evolutivo e vai chegar o momento da cirurgia", avalia Edmo.

Prevenção exige ação

É importante observar se há casos na família de aneurisma de aorta. Existem testes genéticos que identificam síndromes familiares ou genéticas. A pessoa também deve fazer consultas médicas a cada seis meses.