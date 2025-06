O curioso e silencioso jogo da atração: 4 sinais reveladores para observar

Imagem: Adobe Stock

Quando estamos interessados em alguém, nosso corpo se entrega primeiro: a gente se inclina, se aproxima, presta mais atenção. Se houver um toque de alguém de que gostamos, o cérebro entra em festa: a oxitocina (o "hormônio do amor") é liberada, aumentando ainda mais a conexão.

No entanto, é importante entender que tem quem goste de muito contato físico, de ficar quase grudado no outro, e quem ache o excesso de aproximação invasivo — e tudo bem, porque o desejo pode existir mesmo com um pouco mais de distância.

2. O olhar que entrega tudo