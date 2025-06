'Comer emocional' não é transtorno em si, mas merece atenção, diz médico

Todos esses [ortorexia, vigorexia, comer emocional] não são transtornos propriamente ditos. Quando você vai nos livros de psiquiatria, você não tem esses transtornos, mas isso não significa que não sejam padrões que causam algum tipo de prejuízo ou sofrimento e, assim, mereçam atenção profissional. João Hiluy, psiquiatra

O tratamento, segundo o especialista, deve ser multidisciplinar, envolvendo profissionais de saúde mental, médicos e nutricionistas. "Também faz parte tratar as comorbidades que costumam aparecer ao mesmo tempo, como depressão e ansiedade".

Semanalmente, Flávia Alessandra comanda um papo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida com convidados especiais.

