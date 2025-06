Não é musculação: exercício define braços e estimula testosterona

Você não precisa de halteres, barras, anilhas nem aparelhos de musculação para ganhar força, eliminar gordura e definir os músculos. Seu corpo é sua academia e, com exercícios que utilizam somente o próprio peso, é possível malhar pernas, costas, braços, peito, ombros e abdome.

O treinamento apenas com o peso corporal é chamado de calistenia. Ele pode ser praticado ao ar livre, em praças, parques, na quadra do prédio, no quintal de casa e até mesmo dentro de um quarto.

Quem pode praticar