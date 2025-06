Molho, extrato, passata ou tomate pelado: qual é o melhor para a sua saúde?

Quem já ficou parado no corredor do supermercado diante da prateleira de molhos de tomate sabe como é difícil escolher. Embora molho pronto, extrato, passata e tomate pelado tenham a fruta como o foco do produto, há diferenças importantes — e elas vão muito além do preço.

O tomate contém licopeno, um antioxidante que ajuda o organismo a combater o envelhecimento precoce e até a proteger o coração. Mas, dependendo do tipo de produto, a quantidade de nutrientes muda.

"A escolha do mais saudável depende dos objetivos nutricionais e preferências pessoais. A passata e os tomates pelados são menos processados e preservam mais nutrientes naturais, enquanto o extrato de tomate é mais concentrado, apresentando maior teor de licopeno. Já o molho de tomate pronto é o menos indicado", resume Isolda Prado, nutróloga pela Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).