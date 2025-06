Duas mentiras que sustentam qualquer vício e impedem a busca por ajuda

Essa justificativa ignora um fato essencial: a dependência não tem uma única aparência. A imagem do dependente como alguém desestruturado, à margem da sociedade, foi popularizada por estereótipos — principalmente no cinema e na TV. Na vida real, pessoas aparentemente "funcionais" podem estar enfrentando compulsões intensas e sofrendo em silêncio.

Esse pensamento também impede o tratamento precoce. Afinal, se o problema só "vale" quando se atinge o fundo do poço, tudo que vier antes parece aceitável. E isso contribui para a escalada: aumento de consumo, mentiras para familiares, sintomas de abstinência, ansiedade e agressividade quando privados do objeto de vício.

Imagem: Getty Images

Reconhecer a dependência é o primeiro passo

Romper com as duas mentiras mencionadas é o início do processo de recuperação. A dependência, como explica Lemos, não é uma escolha ou falta de força de vontade, é uma doença que, como qualquer outra, precisa ser diagnosticada e tratada com seriedade.

O tratamento pode envolver psicoterapia, práticas de autoconhecimento, atividade física e, em alguns casos, o uso de psicofármacos. A meta é restaurar o equilíbrio emocional e ajudar a pessoa a lidar com as causas da compulsão — e não apenas com seus efeitos.