Para ser feliz você precisa abandonar três hábitos que muita gente tem

De acordo com a psicóloga Maria Tereza Maldonado, autora do livro "Construindo a Felicidade - A Ciência de Ser Feliz Aplicada no Dia a Dia", costumamos ter um conceito errado do que é ser feliz.

"As pessoas acham que felicidade é um estado permanente de euforia, ter uma vida sem problemas. E não é bem assim", ressalta a especialista. "Tem gente que fala: 'Ah, felicidade é fazer o que gosto!'. Digo que isso é uma maneira de buscar prazer, mas não é uma construção a longo prazo da felicidade, pois na vida temos que fazer o que não gostamos também. E vamos deixar de ser felizes por isso?"

Três hábitos para cortar de vez

A felicidade é um hábito que podemos construir e cultivar, diz a psicóloga. Mas já vamos avisando: dá um pouco de trabalho.